Trendyol Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor Gençlerbirliği’ni konuk etti.

Papara Park’ta oynanan kritik mücadelede Trabzonspor maçın başında Onuachu ile yakaladığı üst üste yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Gençlerbirliği daha baskılı oynadığı ilk yarının son bölümünde golü buldu. Metehan’ın ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Adama Traore Gençlerbirliği’ni 1-0 öne geçirdi.

Devreye konuk ekibin üstünlüğüyle gidilirken ikinci yarıda tempo bir hayli düştü. Trabzonspor karşısında savunma disiplinini elden bırakmayan Gençlerbirliği skoru koruyarak girdiği son bölümde Tongya ile farkı ikiye çıkardı.

Son anlarda Metehan’ın golüyle sahadan 3-0 galip ayrılan Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 34’e yükselterek diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig’de kaldı.

Ligi 3. sırada tamamlamayı haftalar önce garantileyen Trabzonspor ise sezonu 69 puanla bitirdi.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Salih, Ozan, Boran, Pina, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Augusto, Umut, Onuachu.

Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Tongya, Oğulcan, Metehan, Cihan, Traore.

TRABZONSPOR 0-3 GENÇLERBİRLİĞİ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı başladı.

ONUACHU'NUN ŞUTU SAVUNMAYA TAKILDI

6' Onuachu'nun şutunda Gençlerbirliği savunmasından seken top direğin yanından kornere çıktı.

TRABZONSPOR DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

8' Kornerden gelen ortaya Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşunda Ricardo Velho son anda topu kornere çeldi.

ONUACHU'NUN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

15' Bouchouari'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Velho'dan seken topu Onuachu tamamladı. Ancak Nijeryalı yıldız için yardımcının bayrağı ofsayt nedeniyle havaya kalktıı. Gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE GOLE YAKLAŞTI

18' Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho'nun müdahalesiyle top direkten geri döndü. Seken topu Eyüpspor savunması uzaklaştırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ TRAORE İLE ÖNE GEÇTİ

45' Gençlerbirliği Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan yaptığı ortayı kafa vuruşuyla gole çeviren Adama Traore ile 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 0-1 GENÇLERBİRLİĞİ

METEHAN UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

50' Metehan Mimaroğlu uzaklardan sert bir şutla kaleyi yokladı. Savunmadan seken topu kaleci Onuralp iki hamlede kontrol etti.

ONUACHU'NUN KAFA VURUŞUNDA TOP VELHO'DA KALDI

58' Nwakaeme'nin kornerden ortasında Onuachu kafayı vurdu. Köşeye giden topu Velho kurtardı.

TONGYA FARKI İKİYE ÇIKARDI

88' Gençlerbirliği Tongya'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

GENÇLERBİRLİĞİ METEHAN İLE ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

90' Metehan Mimaroğlu skoru tayin eden golü attı. Gençlerbirliği farkı üçe çıkardı.