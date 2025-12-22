Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele öncesi VAR koltuğunda hangi hakemin oturacağı ise belli oldu. MHK'nin açıklamasına göre, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Taşkınsoy'a AVAR'da ise Mustafa Savranlar eşlik edecek.