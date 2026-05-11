Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde minyatür kalelerle kurulan alanda pas organizasyonları ve isabetli şut çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yarı sahada farklı taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu. Çalışmanın son bölümünde ise dar alan oyunları ve çift kale maç ile antrenman tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da Eryaman Stadı’nda oynanacak.