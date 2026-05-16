Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ve sprint çalışmalarıyla başladı. İdman, 5’e 2 top kapma organizasyonlarının ardından taktik varyasyonlar ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak ile yönetim kurulu üyeleri de sezonun son çalışmasını tesislerde takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekipte Trabzonspor karşılaşması öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, tedavileri süren Dal Varesanovic, Thalisson Kelven ve Sekou Koita’nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.