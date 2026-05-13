Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor. Trabzonspor Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan yarı final maçını hakem Ali Yılmaz yönetiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı başladı.

MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI

10' İki takım da maça kontrollü başladı. İlk dakikalarda topa daha çok sahip olan Trabzonspor rakip kalede pozisyon ararken Gençlerbirliği kaptığı toplarla hızlı çıkıp tehlikeli yaratmaya çalışıyor.

MUCI'NİN ÇEVİRDİĞİ TOP ONUACHU'NUN UZAĞINDA KALDI

13' Trabzonspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde Zubkov'un pasında topla buluşan Muçi kale önüne doğru çevirdi. Ancak top Onuachu'nun uzağında kaldı.

LOVIK'TEN KRİTİK MÜDAHALE

37' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Fıratcan Üzüm'ün şutunda Lovik son anda araya girdi.