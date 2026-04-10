Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir’e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılacak karşılaşma saat 14.30’da başlayacak.
Ligde 25 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunan başkent temsilcisi, riskli bölgeyle arasındaki puan farkını artırmayı hedefliyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu mücadeleyi kazanarak 8 haftadır süren galibiyet hasretine ve 6 maçlık gol suskunluğuna son vermek istiyor.
Gençlerbirliği’nde sarı kart cezası bulunan kaptan Dimitrios Goutas, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.