Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, sürpriz bir şekilde teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ METİN DİYADİN'İN SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİ

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz."

METİN DİYADİN'İN GENÇLERBİRLİĞİ'NDEKİ İKİNCİ DÖNEMİ 10 MAÇ SÜRDÜ

Metin Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki ikinci dönemi kısa sürdü. Tecrübeli teknik adam takımın başında çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 16 puan topladı.