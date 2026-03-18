Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Başkent ekibi, Beşiktaş’a 2-0 mağlup olmuş ve galibiyet hasretini 6 maça (3 beraberlik, 3 yenilgi) taşımış durumda. Ligde 25 puanla 13. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanında

Son 4 lig karşılaşmasında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 27 puanla bir sıra üstte bulunan Konyaspor karşısında galibiyet peşinde olacak.

Gençlerbirliği’nde Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Koita, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

