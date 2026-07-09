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Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.

1+1 YILLIK İMZA

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki sol bek Kevin Rodrigues ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Gençlerbirliği'nin başarısı için mücadele edecek.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Portekiz ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan Kevin Rodrigues, futbola Bayonne FC'de başladıktan sonra Toulouse altyapısına transfer oldu.

Deneyimli sol bek kariyerinde Toulouse B, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo Vallecano ve Al-Qadsiah formaları giydi.

SÜPER LİG'DE 100'ÜN ÜZERİNDE MAÇA ÇIKTI

Türkiye kariyerinde Adana Demirspor, Kasımpaşa ve son olarak Gaziantep FK'da görev yapan Rodrigues, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 103 karşılaşmada forma giydi.

8 bin 494 dakika sahada kalan deneyimli sol bek, bu süreçte 5 gol atarken 10 da asist yaparak hücum katkısıyla da dikkat çekti.