Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması için tüm hazırlıklarını bitirdi.
Kulüp tarafından bilgilendirmede Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel idaresinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma koşuları ve koordinasyon egzersizleriyle açıldı.
Antrenman, gruplar halinde hız ve uyuma yönelik keyifli tempolu oyunlarla sürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, varyasyonlar ile duran top planlarıyla haftanın son çalışmasını noktaladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.