Portekiz Milli Takımı Meksika ve ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda değişikliğe gitti.

DIOGO COSTA'NIN YERİNE RICARDO VELHO MİLLİ TAKIMA DAHİL EDİLDİ

Porto kaptanı Diogo Costa sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken yerine Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden kaleci Ricardo Velho milli takıma dahil edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Sezon başında Gençlerbirliği'nin Portekiz ekibi Farense'den 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kaleci, başkent ekibiyle çıktığı toplam 23 gol yediği 17 maç 4'ünde kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

ROBERTO MARTINEZ DAHA ÖNCE DE ÇAĞIRMIŞTI

Portekiz Milli Takımı ile henüz maça çıkamayan Ricardo Velho daha önce de Roberto Martinez tarafından da kadroya davet edilmişti.