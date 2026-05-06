Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma amaçlı koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ilerleyen bölümünde taktik çalışmalar yapılırken, yarı sahada oynanan çift kale maçla idman tamamlandı.

Ligin bitimine iki hafta kala başkent ekibi 28 puanla 16. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.