Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

METEHAN MİMAROĞLU GALİBİYETİ GETİRDİ

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği Thalisson (10') ve Metehan Mimaroğlu'nun (77') golleriyle 2-1 kazandı. Gaziantep FK'nın golünü Mohamed Bayo (63') kaydetti.

GAZİANTEP FK'NIN LİGDE GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla başkent ekibi puanını 22'ye yükseltirken galibiyet hasreti 7 maça çıkan Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ METİN DİYADİN İLE EVİNDE KAYBETMİYOR

Metin Diyadin yönetiminde çıkışa geçen Gençlerbirliği evinde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Gençlerbirliği bu süreçte, Trabzonspor'u 4-3 yenerken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.