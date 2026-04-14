Gençlerbirliği, Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 30. hafta maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları şöyle belirlendi: VIP A-B Blok 10 bin TL, Sağ Kapalı-Sol Kapalı 8 bin TL, Doğu Maraton Tribünü 7 bin TL, Güney Kale Arkası 4 bin TL ve misafir tribünü 5 bin 200 TL.

Deplasman tribünü fiyatının yüksek bulunması nedeniyle Galatasaray taraftarlarının karara tepki gösterdiği belirtildi.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.