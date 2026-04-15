Gençlerbirliği Kulübü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları ev sahibi tribünler için 4 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Galatasaray taraftarlarına ayrılan Kuzey Kale Arkası Tribünü biletleri ise 5 bin 200 lira olarak belirlendi.

Ayrıca Gençlerbirliği tribünlerinden alınan biletlerde Galatasaray Passolig kartlarının geçerli olmayacağı açıklandı.

Gençlerbirliği–Galatasaray maçı biletleri satışta çıktı - Resim : 1

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP A-B Blok: 10 bin lira

Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira

Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira

Güney Kale Arkası: 4 bin lira

Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira

