Gençlerbirliği Kulübü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları ev sahibi tribünler için 4 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Galatasaray taraftarlarına ayrılan Kuzey Kale Arkası Tribünü biletleri ise 5 bin 200 lira olarak belirlendi.

Ayrıca Gençlerbirliği tribünlerinden alınan biletlerde Galatasaray Passolig kartlarının geçerli olmayacağı açıklandı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP A-B Blok: 10 bin lira

Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira

Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira

Güney Kale Arkası: 4 bin lira

Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira