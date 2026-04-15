Gençlerbirliği Kulübü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları ev sahibi tribünler için 4 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.
Galatasaray taraftarlarına ayrılan Kuzey Kale Arkası Tribünü biletleri ise 5 bin 200 lira olarak belirlendi.
Ayrıca Gençlerbirliği tribünlerinden alınan biletlerde Galatasaray Passolig kartlarının geçerli olmayacağı açıklandı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP A-B Blok: 10 bin lira
Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira
Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira
Güney Kale Arkası: 4 bin lira
Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira