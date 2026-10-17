Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig’in 8’inci haftasında Galatasaray Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY İLK 11’LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sane, Sara, Batrakov, Barış, Osimhen.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Reşat Onur Coşkunses'in ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Galatasaray maçı başladı.

İKİ TAKIM DA POZİSYON BULAMADI

15' Maçın ilk dakikalarında Galatasaray Gençlerbirliği'nin adam adama baskısında atak olgunlaştırmakta zorlandı. Başkent ekibi kaptığı topları yaptığı basit pas hatalarıyla hızlı atağa dönüştüremezken henüz iki takım da istediği pozisyonları üretemedi.

GENÇLERBİRLİĞİ TEHLİKELİ GELDİ

17' Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Tongya'nın ceza sahasında dar açıdan çektiği şutta Sallai'den seken topu direk dibinde Uğurcan kornere çeldi.

DIABATE'NİN ŞUTUNDA UĞURCAN HATA YAPMADI

27' Diabate'nin uzaktan sert şutunda köşeye giden topu Uğurcan Çakır kurtardı.

FIRATCAN'DAN OSIMHEN'E KRİTİK MÜDAHALE

29' Galatasaray'ın hızlı atağında topla birlikte ceza sahasına kadar giren Osimhen'e Fıratcan Üzüm zamanında kademeye girerek şut şansı vermedi.

SALİH UÇAN KORNERE TAKILDI

36' Gençlerbirliği net gol fırsatından yararlanamadı. Ceza sahasına yapılan ortada Davinson'un uzaklaştıramadığı top Salih'in önünde kaldı. Salih Uçan'ın şutunda Uğurcan'ın müdahalesi sonrası top direkten kornere çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ KORNERDEN GOLE YAKLAŞTI

37' Kornerden gelen ortaya iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

OSIMHEN'İN KAFA VURUŞUNDA İRFAN CAN GOLE İZİN VERMEDİ

39' Sane'nin arka direğe ortasında Osimhen yakın mesafeden kafayı vurdu. Yerden seken topu İrfan Can Eğribayat çıkardı.

İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇTI

41' Fıratcan'ın ortasında kale önünde bomboş pozisyonda topa gelişine vurmak isteyen Salih Uçan net fırsatı değerlendiremedi.

GALATASARAY SANE İLE NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

45+1' Osimhen'in pasında arka direkte boş pozisyonda Sane topa yetişemedi. Galatasaray önemli bir fırsat kaçırdı.