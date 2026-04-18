Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında lider Galatasaray kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı Batuhan Kolak yönetiyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.
GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Batuhan Kolak'ın ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Galatasaray maçı başladı.
GALATASARAY MAÇA ICARDI'NİN GOLÜYLE BAŞLADI
2' Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mauro Icardi net bir vuruşla Velho'yu mağlup etti. Top üst direkten sekerek ağlarla buluştu.