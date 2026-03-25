Gençlerbirliği, 10 Şubat-24 Mart 2026 tarihleri arasındaki finansal verilerini kamuoyuna duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başındaki hatalı kararlar sonucu oluşan bütçe açığının kapatılmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kulüp yönetiminin mali şeffaflığı sürdürdüğü belirtilerek, “Natura Dünyası Gençlerbirliği yönetimi, 12 Şubat'ta paylaşılan ilk tablonun ardından bugün açıklanan verilerle kulüp ekonomisini üyelerin ve kamuoyunun denetimine açmaya devam ediyor. Gençlerbirliği'ni yönetmekle görevlendirilen kurullarımızın öncelikli hedefi, kulübümüzü ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan bu yükten kurtarmaktır.” denildi.

GELİR KALEMLERİ

Kulüp, söz konusu dönemde toplam 403 milyon 676 bin 904,99 TL gelir elde etti. Başkan Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulunun sağladığı finansal destek 107 milyon 935 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Reklam ve sponsorluk gelirleri ise 53 milyon 730 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

GİDERLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ MAAŞ YÜKÜ

Aynı dönemde toplam gider 397 milyon 643 bin 631,74 TL oldu. Harcamalarda en büyük pay futbolcu maaşlarına ayrıldı.

Yabancı oyunculara 164 milyon 101 bin 904,05 TL, yerli futbolculara ise 36 milyon 514 bin 319,15 TL ödeme yapıldı.

ESKİ BORÇLARIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Kulübün mali yapısında geçmiş dönem borçlarının da etkisi hissedildi. Eski başkan Osman Sungur döneminde alınan faktoring borcu için 13 milyon 901 bin 973,44 TL ödeme yapılırken Jimmy Durmaz ile yapılan fesih anlaşması kapsamında 7 milyon 330 bin TL harcandı.