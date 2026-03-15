Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bahiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı başladı.

KOITA'NIN ŞUTUNDA ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

3' Gençlerbirliği atağında Koita'nın sağ çaprazdan sert şutunda Ersin köşeye giden topu çeldi.

GENÇLERBİRLİĞİ GÖKTAN İLE TEHDİT YARATTI

13' Korner vuruşunu kısa kullanan Göktan arkadaşıyla paslaştıktan sonra ceza sahası içerisine girip kaleyi düşündü. Ancak şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

18' Koita'nın yere düşerken Djalo'ya yaptığı müdahale sonrası VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu yeniden izleyen Yasin Kol kırmızı kartına başvurdu. Koita'nın atılmasıyla Gençlerbirliği sahada 10 kişi kaldı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İLE GOLE YAKLAŞTI

40' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Orkun köşeye doğru sert bir şut gönderdi. Kaleci Ricardo iki hamlede topa sahip oldu.