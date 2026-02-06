Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var

Süper Lig'in 21. hafta maçında Gençlerbirliği Pazartesi günü Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a flaş açıklamalarda bulundu.. Kante detayı dikkatlerden kaçmadı.

Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var - Resim: 1

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekip, yaptığı Kante transferiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var - Resim: 3

Karşılaşmadan önce Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Kante detayı dikkatlerden kaçmadı.

Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var - Resim: 4

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: "N'Golo Kante'nin dünya futbolunda önemli bir ismi ve yeri var. Ancak Gençlerbirliği başkanı olarak söylüyorum, bizde Kante'den çok daha iyi futbolcular var. İyi olan pazartesi günü görülecek. İyi olan da kazanacak. Kante'nin futbolculuğunu ve kariyerini kimse tartışamaz ama Gençlerbirliği'nde de en az onun kadar büyük isimler var."

Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var - Resim: 5

Sezonun ilk devresinde Ankara'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 3-1 kazanmıştı.

Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var - Resim: 6

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yoluna namağlup devam ederek 2. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var - Resim: 7

Gençlerbirliği ise çıktığı 20 maçta 22 puan topladı ve 11. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var - Resim: 8

Karşılaşma Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

