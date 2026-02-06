Gençlerbirliği Başkanı açıkladı: Bizde Kante'den daha iyi isimler var

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: "N'Golo Kante'nin dünya futbolunda önemli bir ismi ve yeri var. Ancak Gençlerbirliği başkanı olarak söylüyorum, bizde Kante'den çok daha iyi futbolcular var. İyi olan pazartesi günü görülecek. İyi olan da kazanacak. Kante'nin futbolculuğunu ve kariyerini kimse tartışamaz ama Gençlerbirliği'nde de en az onun kadar büyük isimler var."