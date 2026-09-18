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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dış saha mücadelesinde yarın konuk olacağı İstanbul Başakşehir müsabakasının provalarını bitirdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün duyurusuna göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri bünyesinde, teknik sorumlu Metin Diyadin idaresinde gerçekleştirilen antrenman, adale ısıtmaya dönük koordinasyon ile çabukluk idmanıyla start aldı. Pas paslaşması ve 5'e 2 kapma çalışmasıyla süren antrenman, taktiksel dizilişler ve ölü top organizasyonlarıyla noktalandı.

Ankara temsilcisinde kart cezalısı isim yer almazken iyileşme süreçleri süren Cheikh Niasse ile Kevin Rodrigues'in müsabaka kafilesine dahil edilmeyeceği öngörülüyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliğinde saat 20.00 itibarıyla oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.