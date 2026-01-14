Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında Antalyaspor Gençlerbirliği'ni konuk etti.

ZAN ZUZEK SON DAKİKADA GENÇLERBİRLİĞİ'NE 3 PUANI GETİRDİ

Yeni teknik direktörü Sami Uğurlu ile ilk maçına çıkan Antalyaspor'a karşı Gençlerbirliği 89'uncu dakikadan Zan Zuzek'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BAŞKENT EKİBİ METİN DİYADİN YÖNETİMİNDE ÇIKIŞA GEÇTİ

Başkent temsilcisi bu galibiyetle grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Metin Diyadin ile beyaz sayfa açan Gençlerbirliği ligde ilk yarının son haftasında Trabzonspor'u yendikten sonra Türkiye Kupası'nda da kazanarak çıkışa geçti.

ANTALYASPOR'DA TABLO DEĞİŞMEDİ

Öte yandan ligde zor günler geçiren Antalyaspor ise kupada da ikinci maçını da kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.