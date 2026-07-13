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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev alan futbolcular günü salonda yenilenme antrenmanıyla geçirdi.

Hazırlık mücadelesinde süre almayan oyuncular ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki çalışmaya ısınma ve koordinasyon programıyla başladı.

Antrenmanda 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından futbolcular gruplar halinde sprint çalışması yaptı. Daha sonra yarı sahada hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiren ekip, bireysel şut antrenmanıyla 3 Temmuz'da başlayan Ankara kampını tamamladı.

İki gün izin kullanacak kırmızı-siyahlılar, kampın ikinci etabı için 16 Temmuz Perşembe günü Kayseri'de yeniden toplanacak. Gençlerbirliği, hazırlık programını 25 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.