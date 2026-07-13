Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev alan futbolcular günü salonda yenilenme antrenmanıyla geçirdi.

Gençlerbirliği, Ankara kampını tamamladı - Resim : 1

Hazırlık mücadelesinde süre almayan oyuncular ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki çalışmaya ısınma ve koordinasyon programıyla başladı.

Antrenmanda 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından futbolcular gruplar halinde sprint çalışması yaptı. Daha sonra yarı sahada hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiren ekip, bireysel şut antrenmanıyla 3 Temmuz'da başlayan Ankara kampını tamamladı.

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İki gün izin kullanacak kırmızı-siyahlılar, kampın ikinci etabı için 16 Temmuz Perşembe günü Kayseri'de yeniden toplanacak. Gençlerbirliği, hazırlık programını 25 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

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