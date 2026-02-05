Başkent temsilcisi, genç sporcunun vefat haberini kamuoyuyla paylaşarak camiayı derin bir üzüntünün sardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Miray Çelik’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilirken, genç futbolcunun kulüp bünyesinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada, Miray Çelik’in anısının kulüp camiasında her zaman yaşatılacağı ifade edildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, genç sporcunun kesin ölüm nedeninin yapılacak adli otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.