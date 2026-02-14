Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında küme hattından uzaklaşmak için çıkış arayan iki takımın mücadelesinde Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK YARIYI 2-0 ÖNDE KAPATTI

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip Gençlerbirliği etkili başladı ve 18. dakikada Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. İlk yarının son anlarında Sekou Koita'nın golüyle iki farklı üstünlüğü yakalayarak devreye giren başkent temsilcisi ikinci yarıda skor avantajını koruyamadı.

MİTHAT PALA ÜST ÜSTE İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI

Çaykur Rizespor'da Mithat Pala 77 ve 87'inci dakikalarda üst üste bulduğu gollerle maçın son bölümünde yıldızlaşarak skoru eşitledi.

BAŞKENTTE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalarak puanları bölüştü.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 23'e, Rizespor ise 21'e yükseltti. Haftaya Gençlerbirliği Eyüpspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.