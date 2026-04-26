Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği Kocaelispor'u konuk etti.

KUPA ZAFERİ MORAL OLDU

Hafta içi Galatasaray'ı deplasmanda eleyerek kupada yarı finale yükselen Gençlerbirliği bu moralle ligde konuk ettiği Kocaelispor karşısında da kritik bir galibiyete imza attı.

METEHAN MİMAROĞLU PENALTI GOLÜYLE GALİBİYETİ GETİRDİ

Kümede kalma mücadelesi veren başkent ekibi 34'üncü dakikada Metehan Mimaroğlu penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak Volkan Demirel'in ikinci döneminde ilk kez ligde kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ LİGDE 10 HAFTA SONRA KAZANDI

Ligde 10 haftalık galibiyet hasretine son veren Gençlerbirliği puanını 28'e yükselterek küme hattından çıktı. Kocaelispor ise 36 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Gençlerbirliği gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.