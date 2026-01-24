BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

Çeşitli vaatlerle kandırılıp banka hesapları elinden alınan ve dolandırıcılık suçuyla yargılanan TCK 158 mağdurları uzlaşma bekliyor.

Kart ve banka hesaplarını verdikleri için yapılan dolandırıcılık işleminde baş sorumlu olarak görülen vatandaşlar, dolandırıcılığı kendileri yapmış gibi yargılanıyor.

Bu yöntemde dolandırıcılar, özellikle üniversite öğrencileri ve durumu iyi olmayan gençleri hedef alıyor. Kolay yoldan para kazanma vaadiyle mağdurların hesaplarını alan dolandırıcılar, parayı hesaplar arası geçişlerle aklayıp ortadan kayboluyor.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TCK 158 maddesinde mağdur olan gençler ile ilgili Yeniçağ’a özel açıklamalarda bulundu.

“12. YARGI PAKETİ’NDE DÜZENLEME GELECEK”

Bülbül, 11. Yargı Paketi’nde konuya ilişkin düzenleme yapılmak istendiğini, ancak bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi’ne bırakıldığını belirtti.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YAPAN ESAS FAİLLER ORTADA YOK”

Bülbül, “Burada çok mağdur çocuk var. Sanık olup da mağdur olanlar var. Yüzbinlerce dosya var. Uzlaşma ile ilgili bir düzenleme getirilmek isteniyor. Eğer uzlaşma yoluyla karşı tarafın cezası karşılanırsa, “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan ceza almama ile ilgili bir düzenleme hazırlanıyor. Bu düzenleme TCK’daki madde üzerinden yapılacak. Bu suçtan mağdur olan, kastı dolandırıcılık olmayan binlerce gencimiz, üniversite öğrencimiz var. Onlar bu hükümden yararlanacak. Uzlaşmanın mutlaka getirilmesi gerekiyor. “Nitelikli dolandırıcılık” yapan esas failler ortada yok. Bu çocuklar mağdur” sözlerini sarf etti.