Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. M.B. (18), yanında bulunan bıçakla İ.Ş.’yi (18) başından yaraladı.

Kavgada R.Ş. (17) ve M.A. da (17) yaralanırken, M.A.’nın kolu kırıldı. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.