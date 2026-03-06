Bilim insanları yeni bir çalışmada, antrenman öncesi takviyelerin ergenlerde ve genç yetişkinlerde uyku süresini ciddi ölçüde azaltabileceği uyarısında bulunuyor.
Gençler aman dikkat: Spor salonu tozları uykuyu çalıyor: Bir porsiyonu standart kahvenin birkaç katı kafein bombası
Toronto Üniversitesi'nin yeni araştırması, spor öncesi takviye kullanan gençlerin gecede 5 saatten az uyuma riskinin iki kat arttığını ortaya koydu. Bir fincan kahveden çok daha fazla kafein içeren bu ürünler; gençlerin gelişimini, ruh sağlığını ve okul başarısını ciddi şekilde tehdit ediyorDerleyen: Hava Demir
Antrenman öncesi takviyenin tek bir porsiyonu, standart bir fincan kahveden birkaç kat daha fazla kafein içerebiliyor. Ancak Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu enerji artışının bu enerji artışının bedelinin çok daha kısa uyku süresi olabileceğini belirtiyor.
Son çalışma, yaklaşık 900 katılımcının yanıtlarını değerlendirdi ve önceki yıl boyunca egzersiz öncesi besin takviyelerinin kullanımıyla son iki haftadaki ortalama uyku süresi arasındaki bağlantıyı belirlemek için istatistiksel analiz yaptı. Çalışma, idman öncesi takviye kullanan spor salonu müdavimlerinin, kullanmayan akranlarına göre gecede 5 saat veya daha az uyuma ihtimalinin iki kattan fazla olduğunu ortaya koydu.
Bu, söz konusu yaş aralığı için önerilen yaklaşık 8 saatlik uyku süresinin çok altında. Sleep Epidemiology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Kyle T. Ganson, "Genellikle yüksek düzeyde kafein ve uyarıcı benzeri bileşenler içeren antrenman öncesi takviyeler, egzersiz performansını artırmak ve enerjiyi yükseltmek isteyen ergenlerle genç yetişkinler arasında giderek daha popüler hale geliyor" diye belirtti.
Ancak çalışmanın bulguları, bu takviyeleri kullanan gençlerin sağlığı için olası risklere işaret ediyor.
Özellikle birçok antrenman öncesi formülündeki uyarıcı bileşenler uykuyu kötüleştirebilir ve düzenli kullanım genel sağlık için riskli hale gelebilir.
Dr. Ganson, "Bu ürünler genellikle 90'la 350 mg arasında yüksek dozda kafein içerir; bu, yaklaşık 35 mg kafein içeren bir kutu kola ve yaklaşık 100 mg kafein içeren bir fincan kahveden daha fazla" dedi.
Sonuçlarımız, idman öncesi takviyesinin kullanımının yetersiz uykuya katkıda bulunabileceğini gösteriyor; bu da sağlıklı gelişim, ruh sağlığı ve akademik işlevsellik için kritik öneme sahip.
Araştırmacılar, çocuk doktorlarını ve aile hekimlerini genç hastalarına takviye kullanımı hakkında düzenli olarak soru sormaya çağırıyor.
Çalışmada, “Bulgular, egzersiz öncesi besin takviyelerinin yüksek kafein içeriğinin, ergenler ve genç yetişkinler için önerilenin çok altındaki daha kısa uyku süreleriyle ilişkili olduğunu vurguluyor” dendi.
Bazı zararı azaltma yöntemleri, örneğin yatmadan 12 ila 14 saat önce bu ürünlerden kaçınmak yardımcı olabilir.
Dr. Ganson, "Gençler genellikle antrenman öncesi takviyeleri zararsız fitness ürünleri olarak görüyor" diye belirtti.
Ancak bulgular, bu takviyelerin uyku düzenini bozabileceği ve genel sağlığı etkileyebileceği konusunda onları ve ailelerini eğitmenin önemini vurguluyor.