Olay, gece saat 03.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Bahçebaşı Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrılan M.T.G. (20) ile kız arkadaşı Z.Y. (18) görüşmek için bir araya geldi.

Araç içerisinde başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

7 METRELİK DUVARDAN PEŞ PEŞE ATLADILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine önce genç kadın, ardından erkek şahıs yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı atladı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

