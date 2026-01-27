36 yaşındaki ünlü şarkıcı Gözde Acar'ın müzik stüdyosunda yaşadığı şiddet yargıya taşındı. İddiaya göre; Can Tosun ve Çağatay Doğan ile çıkan tartışmada Acar'ın darp edildiği, tehditlere maruz kaldığı ve kafasına termos fırlatıldığı belirtildi. Olay sonrası darp raporu alan Acar'ın şikâyeti üzerine dava açıldı.

ÇELİK TERMOS SİLAH OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Sabah'da yer alan habere göre, ünlü ismin sağ kaşından göz kapağına kadar uzanan 4 santimetrelik iz tutanaklara geçti. Çelik termos "silah" olarak nitelendirilerek suç, "silahla yaralama" kapsamında ele alındı.

Her iki sanığın da "fiili hakimiyet" kurarak genç kadını darp ettikleri, sadece vuranın değil, yanındaki arkadaşı Çağatay Doğan'ın da "silahla kasten yaralama" suçundan sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

MAHMEKE ERTELENDİ!

Olayın tek görgü tanığı Halil İbrahim Abdik ise stüdyodaki dehşeti görülen duruşmada doğruladı. Sanıklar suçlamaları reddederken mahkeme ertelendi.