Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İlk bilgilere göre Ece İrtem’in sabah saatlerinde evinde, annesiyle birlikte bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiği ifade edildi. Ani gelişen bu durumun ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada, vefatın bugün öğle saatlerinde gerçekleştiğini belirtti. İlk değerlendirmelere göre ölüm sebebinin kalp krizi olduğu düşünülürken, kesin sonucun otopsi raporuyla netleşeceği ve sürecin resmi olarak sürdüğü aktarıldı.

Acı haberin ardından birçok ünlü isim gibi Pelin Öztekin de sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı.

Öztekin, İrtem’i kişisel olarak tanımadığını ancak ekranlarda izlediğini belirterek hayatın ne kadar kırılgan olduğuna dikkat çekti.

Paylaşımında, “Hayatın ne kadar kısa olduğunu bir kez daha hatırlattı” ifadelerine yer veren oyuncu, genç yaşta gelen bu kaybın herkese bir ders niteliği taşıdığını vurguladı.