Gercüş’te görev yapan Türkçe öğretmeni Ayşegül Y.’dan hafta sonu boyunca haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları endişelenmeye başladı. Genç öğretmenin bu sabah da okula gitmemesi üzerine durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi.

KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki dairesine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ayşegül Y.’nin yerde hareketsiz yattığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Ayşegül öğretmenin vefatı eğitim camiasında ve ilçede büyük üzüntüye yol açtı.