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Kaynak: İHA

Kaza, Karşıyaka çevreyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde oldu. Edinilen bilgiye göre, İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak çalışan 27 yaşındaki Mustafa Arslan idaresindeki 35 CRJ 812 plakalı motosiklet, arızalandığı için yol üzerinde duran 25 AEM 932 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç mühendis, akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemelerde, arızalanan aracın yol üzerinde hatalı ve emniyetsiz şekilde park edilmesinin kazaya sebebiyet verdiği değerlendirildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mustafa Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Arslan'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Balıkesir'in Koyuneri köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.