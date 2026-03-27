Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan 16 yaşındaki sporcu, disiplinli çalışmaları sayesinde kısa sürede dikkat çeken sonuçlar aldı. Nisan 2022’de Almanya’da gerçekleştirilen Para Yüzme Dünya Serisi’ne ilk kez katılan Şimşek, organizasyonu derece elde edemeden tamamladı.

Çalışmalarını kararlılıkla sürdüren genç sporcu, 2022’nin ardından beş farklı ülkede düzenlenen uluslararası yarışlarda gösterdiği performansla toplam 11 madalya kazanmayı başardı.

Başarı grafiğini yükseltmek için haftanın büyük bölümünü antrenmanlara ayıran Baran Doruk, uluslararası platformlarda daha üst dereceler elde etmeyi amaçlıyor.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Şimşek, 15-22 Haziran tarihlerinde Mersin’de yapılacak Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları için çalışmalarına devam ediyor.

Milli sporcu Baran Doruk, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etmenin kendisi açısından büyük bir onur taşıdığını belirterek, her organizasyonun yeni bir deneyim sunduğunu dile getirdi. Madalya elde ettiğinde Türk bayrağını görmenin kendisini derinden mutlu ettiğini ifade etti.

Başarıya ulaşmanın düzenli ve disiplinli çalışmadan geçtiğini vurgulayan genç yüzücü, Mersin’de düzenlenecek organizasyonda da hedefinin başarılı sonuçlar almak olduğunu kaydetti.

Antrenör Bayrak ise sporcusunun gelişimini istikrarlı şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti.

Her yarışta performansını ileri taşımasının doğru bir hazırlık sürecinde olduklarını gösterdiğini belirten Bayrak, şu bilgileri paylaştı:

Baran’ın 2023 yılında Mısır’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda üç, 2024’te Almanya’da gerçekleştirilen Para Yüzme Dünya Serisi’nde bir, geçen yıl Fransa’daki aynı organizasyonda iki ve 2025’te İstanbul’da yapılan Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları’nda iki madalya kazandığını aktardı. Son olarak bu ay İtalya’daki Para Yüzme Dünya Serisi’nde üç madalya elde eden sporcunun toplamda 11 uluslararası madalyaya ulaştığını ifade etti.