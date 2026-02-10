Kilimli ilçesi Gelik beldesinde meydana geldi. Kaçak kömür ocağını su bastı. Suyun içinde kalan 2 madenci, sürüklenmeye başladı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla H.G. (41) ile Uğur Erikoğlu, yer altından çıkarılıp Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Erikoğlu, kurtarılamadı. Ağır yaralanan H.G.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

KAÇAK OCAK DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Su basan kaçak ocağın 9 Eylül 2025'te jandarma denetimi sırasında tespit edilip mühürlendiği ve 26 Aralık'ta yapılan kontrolde mührün bozulmadığı jandarma tarafından tutanak altına alındığı öğrenildi.

2,5 YAŞINDA OĞLU VARMIŞ

2,5 yaşında erkek çocuğu babası Uğur Erikoğlu için Gökçebey ilçesi Namazgah köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ile bazı protokol üyeleri ve Erikoğlu’nun yakınları katıldı. Uğur Erikoğlu’nun babası Osman Erikoğlu güçlükle ayakta durabildi. Dua edilip helallik alınmasının ardından öğle vakti Erikoğlu için cenaze namazı kılındı. Uğur Erikoğlu, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Osman Erikoğlu

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Köyden birçok gencin kaçak ocaklarda çalıştığını anlatan Osman Erikoğlu, "Ocakta baş yukarı çalışıyorlarmış, orada su damlaması varmış. Çalışılmayacak yerde adam çalıştırmış. Oradan su patlamış, su alıp adamları götürmüş. Kaçak ocak, jandarma ocakları kapatıyor. Tekrar açıyorlar. 1 lokma ekmeğe çalışıyor. Para lazım, ekmek lazım. 2,5 yaşında çocuğu var. Hanımından ayrıldı, çok zor işimiz. Yevmiyeyle çalışıyordu, 2 bin lira falan. Önceden çalıştığı yer parasını ödemedi, işi bıraktı.

Eve de para lazım. Çocuğa bez lazım, her şey lazım. İş olmadığı için kaçak ocaklara başladı. 2 bin, 2 bin 200 lira bir yevmiyesi vardı. Yeni zam almıştı, 1800 liraydı önceden. Ocağa yeni gitmişti, diğer arkadaşları da orada çalışıyordu. 2 senedir oralarda çalıştı da bayramlarda ara vermişti. 'Çalışılmayacak yer' demişler, 'Başka yerden başlayalım' demişler. Patron 'Devam işe' demiş. Şikayetçi olacağım. Su basmış, desandre su dolmuş. Su patlatmış işte" diye konuştu.

'KAPATIYORLAR SONRA TEKRAR AÇIYORLAR'

Uğur Erikoğlu'nun amcası Ziya Erikoğlu, işçilerin patrona çalıştıkları yerin güvenli olmadığını söylediklerini ancak baskıyla çalışmak zorunda bırakıldıklarını ileri sürdü. Erikoğlu, "Çocuklar daha önce burada 'Çalışmayalım' demiş. 'Çalışmıyorsanız gidin' cevabını vermişler. Kaçak ocak, 1 lokma ekmek için bizim orada evlatlarımızı yiyorlar, yazık. Diyecek bir şey de yok. Burayı kapatıyorlar, sonra tekrar açıyorlar" dedi.