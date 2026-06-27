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Kaynak: AA

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası, final etap yarışlarıyla devam etti.

100. Yıl Kürek Parkuru'nda sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayan sporcular, yarışlar için suya indi. Genç erkekler başta olmak üzere farklı kategorilerde mücadele eden kürekçiler,Türkiye Kupası'nda dereceye girebilmek için kürek çekti.

YAKLAŞIK 300 SPORCU MÜCADELE EDİYOR

20'den fazla kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular final etabında madalya ve derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı.

ORGANİZASYON YARIN TAMAMLANACAK

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası'nın, yarın yapılacak son yarışların ardından tamamlanması bekleniyor.