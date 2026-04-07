Ankara Caddesi üzerinde "ortak arkadaş" meselesi yüzünden buluşan Cankız E. (19) ve Sinem Y. (17) arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

BACAĞINDAN YARALANDI

Kavgada bacağından yaralanan Sinem Y. bir büfeye sığınırken, diğer yaralı Cankız E. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince 5 kilometre uzaklıkta yakalanan Cankız E., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, "Önce o beni bıçakladı, ben elindeki bıçağı alıp kendimi korudum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemleri sürerken, Sinem Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.