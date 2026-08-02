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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Dorucak Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik (21), bir anda dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Çelik kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.