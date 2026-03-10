İstanbul'da bir adliyede katip olarak çalışan M.A., sosyal medyada tanıştığı H.K.'nın (34) yatırım vaadiyle kendisini dolandırdığını ve ardından şantaj yaptığını öne sürerek şikayetçi oldu. Olay yargıya taşınırken, şüpheli hakkında "şantaj" suçundan hapis cezası istendi.

ADLİYE ODASINDA BİRLİKTE OLDULAR

İkili M.A.'nın görev yaptığı adliyedeki bir odada birlikte oldu. H.K.'nın bu anları gizlice kayıt altına aldığı öne sürüldü.

VİDEOLU ŞANTAJ

Sabah'ın haberine göre; genç kadın bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca H.K. hakkında "dolandırıcılık" suçundan şikayetçi oldu. Şüpheli daha sonra genç kadına birlikte oldukları videoyu ailesine göndereceğini söyleyerek şantajda bulundu.

SABIKALI ÇIKTI

Savcılıkta ifade veren H.K., iddiaları redderek telefonunda bulunduğu iddia edilen görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını öne sürdü. H.K.'nın daha önce de yine 'şantaj' suçundan ceza aldığı ortaya çıktı. Şüphelinin "şantaj" suçundan cezalandırılması için dava açıldı.