Genç kalmanın sırrı bağırsaklarda mı saklı? Alzheimer bile buradan başlıyor

Bağırsaklarımız trilyonlarca mikroorganizmaya ev sahipliği yapar. Bu mikroorganizmalar yalnızca sindirimi düzenlemekle kalmaz; bağışıklık sisteminden metabolizmaya, hatta ruh hâlinden beyin fonksiyonlarına kadar geniş bir etki alanına sahip. Genç ve sağlıklı bireylerde bu mikrobiyal ekosistem zengin ve dengeli. Yaş ilerledikçe bu denge bozulabilir. Faydalı bakterilerin azalması ve iltihap tetikleyici türlerin artmasıyla ortaya çıkan tabloya “disbiyozis” adı verilir ve bu durum sağlıksız yaşlanmanın biyolojik altyapılarından biri olarak görülür.