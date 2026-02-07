R.D. isimli 33 yaşındaki kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi.

Kapının açılmaması üzerine endişelenen yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kapının kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, R.D.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

R.D.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.