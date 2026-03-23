Diyarbakır’da 22 yaşındaki Aleyna Yaray, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet olduğu ve intihar süsü verilmeye çalışıldığı belirlendi.

Olay, 20 Mart’ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.B. ile Aleyna Yaray arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.B.’nin, genç kadını silahla başından vurarak öldürdüğü ve olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı öne sürüldü.

Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu şüpheli C.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.