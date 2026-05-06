Genç kadına kan donduran tuzak: ''Gel, çocukları vereceğiz'' diyerek katletti

Kadın cinayetleri engellenemiyor. Antalya'da H.B.'yi (30) evinde eşarpla boğarak öldüren H.Ç.'nin (33), eski eşini ''Gel, çocukları vereceğiz'' diyerek eve çağırdığı ortaya çıktı.

Olay, 11 Eylül 2025'te saat 01.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Olaydan 1 hafta önce yeni evine taşınan iki çocuk annesi H.B., eski eşi H.Ç. ile eve geldi. H. Ç., eski eşi B.'yi eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. 3 saat evden sonra çıkan H.Ç., yaklaşık 16 saat sonra B.'nin kardeşini arayarak, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım" diyerek telefonu kapattı.

"DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI İNŞAATTA YAKTIM"

Mahkemede savunma yapan sanık H.Ç., cinayet sonrası yaşadıklarını anlatırken çocuklarına ve geçmişine dair detaylar verdi.

Olaydan sonra eve gidip uyuyan çocuklarını izleyerek ağladığını belirten sanık, "Düğün fotoğraflarımı götürüp bir inşaatta yaktım...

Abime intihar edeceğimi söyledim. Ne yaptığımı bilmeden dolandım ama abilerimin 'çocuklarını düşün' telkiniyle aynı gün teslim oldum" dedi.

Sanık, olay sırasında bilincinin yerinde olduğunu vurgulayarak, "Hayatımda hiçbir şekilde alkol veya uyuşturucu kullanmadım, sarhoş değildim" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINI GÖRECEK DİYE DOLABI EV SEVDİKLERİ YİYECEKLERLE DOLDURMUŞ"

Duruşmada söz alan maktul H.B.’nin ağabeyi R.B. ise sanık tarafının kardeşini "çocuklarını verme" vaadiyle kandırdığını öne sürdü. Kardeşinin olay gecesi çocuklarına kavuşacağını sandığını belirten acılı ağabey, şunları söyledi:

"Olaydan iki ay önce sanığın ailesini uyardık, 'Boşanmışlar, kardeşimize sahip çıkın' dedik. Olay günü sanık kardeşime 'Gel çocukları vereceğiz' demiş...

Kardeşim o gece çocuklarının geleceğini zannederek dolaba onların en sevdiği yiyecekleri dizmiş. Ölüme böyle gittiğinden haberimiz yoktu."

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Maktulün olaydan kısa süre önce sığınma evine gittiği ve sanık tarafından sürekli rahatsız edildiği bilgileri de dava dosyasına girdi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve sanığın suçun niteliğine yönelik itirafları doğrultusunda sanık H.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA
