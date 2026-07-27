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Kaynak: İHA

Kağıthane’nin Gültepe Mahallesi’nde, 22 Temmuz günü meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (24) hakkında, 23 Temmuz günü kayınbiraderi G.G. tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Karaçay’ın eşi Volkan Karaçay’ın (30) sorunlu biri olduğunu ifade eden G.G., yengesinin hayatından endişe ettiğini söyledi.

Yapılan ihbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Karaçay’ın ifadesine başvuruldu. Şüpheli ilk ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını ve Bedriye Karaçay'ın taksiye binerek evden ayrıldığını ileri sürdü.

İFADE VERİRKEN SERGİLEDİĞİ TAVIRLAR ŞÜPHE ÇEKTİ!

İfade sırasında tedirgin tavırlar sergileyen ve çelişkili beyanlarda bulunan şüpheli, somut delil bulunmaması nedeniyle emniyetten ayrıldı fakat polis ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Polis ekipleri, kamera kayıtlarından Volkan Karaçay'ın 22 Temmuz gecesi kayınvalidesine ait otomobili evinin önüne getirdiğini, battaniyeye sardığı cesedi aracın arka koltuğuna yüklediğini tespit etti. Karaçay’ın, aynı araçla Sarıyer'de Ayazağa'daki ormanlık alana gittiği ve burada yaklaşık 7 dakika kaldıktan sonra ayrıldığı da belirlendi.

Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmalarında Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerde, cesedin bir bölümünün yabani hayvanlar tarafından zarar gördüğü belirlendi.

BOĞARAK ÖLDÜRÜP ORMANA BIRAKMIŞ!

Yaşanan gelişmeler üzerine, Ataşehir'de akrabalarının evinde yeniden gözaltına alınan Volkan Karaçay, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Katıldıkları bir düğünün ardından eşinin kendisini aldattığını öne sürerek evde tartıştıklarını söyleyen şahıs, Bedriye Karaçay'ı boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi battaniyeye sarıp ormana bıraktığını itiraf etti.

Cinayetin ardından günlük hayatına devam ettiği tespit edilen Volkan Karaçay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.





