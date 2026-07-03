Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Kavak-Asarcık kara yolu üzerindeki Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş Üst Geçidi mevkisinde oldu. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Zeynep Kol, işten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada Asarcık istikametinden gelen T.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Kol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Kavak Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü, Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.