İş cinayetinin adresi bu kez Manisa'nın Alaşehir ilçesi oldu. Demir işi yapan İ.Ç. (58)'ye ait işte çalışan İbrahim Taşdelen (20), kaynak yaptığı esnada yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.

İŞVEREN VE İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Başlatılan soruşturma kapsamında, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. (58) ile kazanın meydana geldiği işyerinin sahibi İ.S. (51) gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden İbrahim Taşdelen'in cenazesi Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan vatandaşlar işyeri sahiplerini işçi güvenliğini sağlayacak önlemler almaları konusunda sık sık uyarıyor.