Manisa'da 20 yaşındaki işçi İbrahim Taşdelen, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Taşdelen'in ölümüne ilişkin olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 yaşındaki İbrahim Taşdelen'in kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan işveren 58 yaşındaki İ.Ç. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi 51 yaşındaki İ.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Kavşağı'nda önceki gün bir iş yerinin çatısında kaynak yapan İbrahim Taşdelen, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi İ.S'yi gözaltına almıştı.