Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcu Beyzanur Öztürk, Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla önemli bir dereceye imza attı.

44 kilogram sıkletinde mücadele eden Beyzanur Öztürk, toplam 115 kilogram kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu. Gösterdiği başarılı performansla kürsüye çıkmayı başaran genç sporcu, Bilecik'e gurur yaşattı.

Elde edilen başarının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Beyzanur Öztürk ile antrenörü Caner Özteke tebrik ederek başarılarının devamını diledi.