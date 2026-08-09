Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi

Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi

Zonguldak’ta denize girişler yasaklandığı esnada plajda bulunan eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin suda boğuldu.

Kaynak: DHA
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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 1

Zonguldak’ta denize girişler yasaklandığı esnada plajda olan ve bu sırada girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin (34), hastanede hayatını kaybetti.

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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 2

Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Bir anda dalgaların artması nedeniyle valilik, denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 3
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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 4

Ekiplerin çalışması ile kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren Hakan Ergin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 5

Ergin, hastanede hayatını kaybetti. Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 6

Diğer yandan Ergin'in yakınları, ölüm haberi sonrası hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 7
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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 8
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Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi - Resim: 9
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