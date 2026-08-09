Zonguldak’ta denize girişler yasaklandığı esnada plajda olan ve bu sırada girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin (34), hastanede hayatını kaybetti.
Genç hakem dalgalara yenik düştü: Bartın’dan sonra bir yasakta Zonguldak’tan geldi
Zonguldak’ta denize girişler yasaklandığı esnada plajda bulunan eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin suda boğuldu.Kaynak: DHA
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Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Bir anda dalgaların artması nedeniyle valilik, denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.
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Ekiplerin çalışması ile kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren Hakan Ergin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Ergin, hastanede hayatını kaybetti. Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı öğrenildi.
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Diğer yandan Ergin'in yakınları, ölüm haberi sonrası hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.
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